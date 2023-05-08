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ضبط شخصين بالإسماعيلية بتهمة سرقة بطاريات السيارات

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:03 م | الإثنين 08 مايو 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تبلغ لقسم شرطة أول الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المواطنين بسرقة البطارية الخاصة بسيارته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن البطارية المستولى عليها، وأضاف بارتكابه 4 وقائع مماثلة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية وتصرفه في المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة له معلومات جنائية - مقيم بالإسماعيلية) وأمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.

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