ضبط 15 كيلو حشيش بحوزة عاطل في الجيزة

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عاطل مقيم بمحافظة الجيزة، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 15,500 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والسيارة لتسهيل تنقلاته، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، بالاشتراك مع مالك السيارة، ومقيم بمحافظة القاهرة، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.