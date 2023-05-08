أمطار السعودية اليوم.. سيول تجتاح عدد من المناطق وتمتد إلى مكة المكرمة

تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالمملكة العربية السعودية، وتشهد عدة مناطق هطول أمطار غزيرة تؤدى إلى سيول، وذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وتمتد الى أجزاء من مكة المكرمة.

وحول تفاصيل أمطار السعودية، أوضح المركز الوطني السعودي للأرصاد أن عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية شهد هطول أمطارا رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى السيول مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار السعودية في نجران وجازان وعسير والباحة

وأضاف المركز الوطني السعودي للأرصاد، أن الأمطار مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتابع المركز الوطني السعودي للأرصاد، أن أمطار السعودية شملت أجزاءً من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ستكون السماء غائمة جزئيا على تلك المناطق وقد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق

رياح على المدينة المنورة

وحذر مركز الأرصاد من أمطار السعودية، فضلا عن الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

كما حذر المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، فضلا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان.