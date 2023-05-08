«التعليم العالي»: فتح باب التقدم لجائزة «يونسكو» لتعليم الفتيات والنساء

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية دور اللجنة في دعم الكوادر والخبرات المتميزة في مختلف المجالات، خاصة التي تُسهم في تأهيل وتعليم الفتيات بما يحقق لهن النجاح في حياتهن.

جوائز اليونسكو

وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء، وأكد الدكتور محمد سمير حمزة، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أنّ الجائزة تُمنح للمساهمات المتميزة والمبتكرة التي قدمها الأفراد والمؤسسات والمنظمات للنهوض بتعليم الفتيات والنساء، وتعد الأولى من هذا النوع في عرض المشروعات الناجحة التي تعمل على تحسين وتعزيز الآفاق التعليمية للفتيات والنساء، وبالتالي جودة حياتهن.

وأوضح المشرف على اللجنة الوطنية، أنّ قيمة الجائزة 50000 دولار سنويا، تُمنح لفائزين يبذلان جهودًا بارزة لصالح تعليم الفتيات والنساء، ويحق لكل دولة ترشيح 3 أفراد أو مؤسسات أو منظمات قدّمت مساهمات قوية ومبتكرة لصالح تعليم الفتيات والنساء.

وأضاف القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أنّ هناك لجنة تحكيم دولية مستقلة تضم 5 خبراء، تعمل على تقييم الترشيحات على أساس إمكانات المشروع للتأثير والابتكار والاستدامة.

وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية لليونسكو بما يلي:

- ملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة.

- خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية، على أن ترسل الأوراق المطلوبة إلى اللجنة، من خلال البريد الإلكتروني الرابط في موعد غايته 15 مايو 2023؛ لفحص الترشيحات المقدمة، وإرسالها لمنظمة اليونسكو من قِبل اللجنة الوطنية قبل يوم 19 مايو الحالي.