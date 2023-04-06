وزير السياحة: «العناني» الشخص المناسب لمنصب مدير عام اليونسكو

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ،إن إختيار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق من قبل الحكومة المصرية كمرشحا لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خلال الإنتخابات التى ستجرى عام 2025، جاء موفقا ومتميزا ،لافتا إلى أن "العنانى" هو الشخص المناسب لهذا الترشح لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وتنفيذية ومؤهلات وإنجازات وإسهامات كبيرة على المستويين الوطني والدولي وفي مجالات عدة منها مجالات التراث والآثار والعلوم والمتاحف والسياحة.

العنانى سيكون له بصمة قوية حال فوزه

وأكد عيسى فى تصريحات صحفية اليوم أن الدكتور خالد العناني المرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو سيكون له بصمة قوية في مجال التعاون الدولي متعدد الأطراف في مجالات التراث والآثار والعلوم والمتاحف والسياحة، وكذلك في إدارة هذه المنظمة الهامة في هذا التوقيت.

توجيه لكافة الوزارات بتكثيف العمل من أجل هذا الترشح

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس ، ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مشيرا إلى إنه تم التوجيه لكافة الوزارات بتكثيف العمل على هذا الحدث الهام وهذا الترشيح المصري .

والدكتور خالد العناني المرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حاصل على بكالوريوس السياحة والفنادق من جامعة حلوان عان 1992، وبعدها حصل على دكتوراة في علوم المصريات من فرنسا، وهو خبير علمي وعضو هيئة تدريس بجامعة حلوان منذ 1993، حيث يعمل كأستاذ لعلم المصريات بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق، كما تولى رئاسة قسم الإرشاد السياحي في الفترة من2011- 2012.

وتولى العنانى منصب وزير الآثار فى 23 مارس 2016، قبل أن يتولى منصب وزير السياحة والآثار بعد دمجهم فى وزارة واحدة خلال الفترة من 22 ديسمبر 2019 وحتى 13 أغسطس 2022.