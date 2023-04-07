كل ما تود معرفته عن اليونسكو بعد ترشيح الدكتور خالد العناني مديرا لها

رصد تقرير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز المعلومات عن اليونسكو، بالتزامن مع إعلان المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للفترة من 2025 إلى 2029، وهو الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق.

اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة تهدف إلى نشر السلم والأمن الدوليين بافتراضية أن العلاقات الاقتصادية والسياسية غير كافية لضمان السلام في العالم وأن توثيق العلاقات العلمية والثقافية هو المفتاح الحقيقي للسلام العالمي.

اليونسكو حققت إنجازات

منذ إنشائها في 1945 قامت المنظمة بتحقيق إنجازات مهمة كالإعلان العالمي لحقوق الملكية الفكرية والشبكة الدولية للمحميات الطبيعية، وتم إنشاء قائمة اليونسكو للتراث العلمي في 1972 بعد إنقاذ معابد أبي سمبل في الستينيات من أخطار الحروب والكوارث الطبيعية والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية ولدى مصر 7 مواقع في القائمة.

قائمة اليونسكو للتراث اللامادي

كما تم إنشاء قائمة اليونسكو للتراث اللامادي للحفاظ على التراث الثقافي البشري وتمكنت مصر من ضم السيرة الهلالية في 2008 والتحطيب في 2016 والأراجوز في 2018 والتطريز والغزل اليدوي في صعيد مصر في 2020 والخط العربي مع مجموعة الدول العربية في 2021 والاحتفالات الخاصة برحلة العائلة المقدسة لمصر الموالد في 2022 والممارسات الخاصة بإنتاج التمور مع مجموعة الدول العربية في 2022