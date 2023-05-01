أستاذة بجامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة تابعة لـ«اليونسكو»

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا نبيل، نائب المدير التنفيذي لوحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بكلية الفنون الجميلة، لفوزها بالمركز الثالث في مسابقة IIOE التابعة لمنظمة اليونسكو، لتصميم محاضرة مصغرة عن تطور التعلم الرقمى، مشيداً بما قدمته.

تفاصيل مسابقة إنتاج المحاضرات المصغرة باللغة العربية

وقالت الدكتورة دينا نبيل، في بيان نشرته جامعة الإسكندرية اليوم، إنّ مسابقة إنتاج المحاضرات المصغرة باللغة العربية «IIOE Arabic Micro-course Competition»، نظمها مركز ابتكار التعليم العالي التابع لليونسكو (شنتشن- الصين) وشركة هواوي، ومجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية.

أهداف مسابقة إنتاج المحاضرات المصغرة باللغة العربية

وأوضحت، أنّ إنتاج المحاضرات المصغرة باللغة العربية، هدفها إرشاد المعلمين في الكليات والجامعات في المناطق الناطقة باللغة العربية، لانتقال التدريس من فصول تقليدية إلى فصول افتراضية، واكتشاف نماذج الدروس المصغرة باللغة العربية وتعميم إنتاج الدروس المقدمة باللغة العربية، وذلك لتعزيز التشارك والمنفعة المتبادلة للموارد التعليمية عالية الجودة في ظل التطور الرقمي الذي يشهده العالم الجامعي.