فحص 107 آلاف طالب ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنّ المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية التي أُطلقت في عام 2018، تحت شعار «100 مليون صحة»، استهدفت الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي «سي»، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في عيادات التأمين الصحي بالمحافظة.

وأشاد بتحقيق فرع هيئة التأمين الصحي بالغربية نسبة إنجاز 99% خلال العام الحالي، إذ جرى فحص 107025 طالبًا من إجمالي المستهدف البالغ 107806 طلاب من خلال 21 فريقًا تابعًا لفرع التأمين الصحي بالغربية.

وفي السياق ذاته، تابع محافظ الغربية أعمال فحص المبادرات الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا وقصر القامة، للوقوف على الوضع الصحي لطلاب المدارس، إذ جرى إنجاز 91% من المستهدف حتى الآن، من خلال فحص 180925 طالبًا من إجمالي المستهدف البالغ 198921 طالبًا، وذلك خلال 42 فريقًا بعدد 225 مدرسة بالحضر.

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية

وفي محور صحة المرأة، تابع المحافظ، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية التي جرى تنفيذها بعيادتي علي بن أبي طالب بطنطا وبن سينا بالمحلة، إذ جرى فحص 21890 سيدة منذ انطلاق المبادرة بفرع التأمين الصحي في مايو 2022.

كما أشاد رحمي، بالدور التوعوي للمبادرة كونها لا تستهدف فقط الكشف المبكر عن أورام الثدي والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، بل تشمل أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنمية الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

الأطفال المصابين بالضمور

ومن جهته، أوضح الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه جرى إطلاق المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي عام 2021، إذ جرى فحص 918 طفلًا بمبرة طنطا، وعلاج عدد كبير منهم بالعقاقير الجينية الحديثة، مضيفًا أنّ مستشفى مبرة طنطا تستقبل الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والبيولوجيا الجزئية والفحوصات الجينية، ضمن تشخيص وتقييم الحالة، كما أشار إلى أنّ العمل بالمبادرة يعد إنجازًا جديدًا يُسجل في تاريخ قطاع الصحة المصرية، ويضمن توفير قاعدة بيانات شاملة لأول مرة عن المصابين بهذا المرض وأنواعه وتحقيق التنمية المستدامة، بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وقال إنّ ذوي الهمم جزءًا رئيسًا من قوة العمل، ومكونًا مهما للثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع، وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر، حيث بدء العمل بلجان علي بن أبي طالب بطنطا وبن سينا بالمحلة في يناير 2022، وبلغ عدد الحالات المعروضة على اللجان 7804 وإصدار قرارات لعدد 6100 مواطن.