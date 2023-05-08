طلب إحاطة بشأن تدريب أئمة وخطباء «الأوقاف» بالإسماعيلية: مرهقة ومكلفة

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تدريب أئمة وخطباء وزارة اﻻوقاف، حيث أوضح أن عددا من الشكاوى وردت بشأن العقبات التي تواجه تعيينات أئمة وخطباء وزارة الوقاف الجدد، حيث اشترطت الوزارة عليهم اجتياز الاختبارات المقررة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتعيين، وأن مدة الدورة هي ستة أشهر.

دورة تدريبية لمده 6 أشهر للشيوخ والأئمة

وذكر هشام الجاهل، أن اأئمة والخطباء الجدد فوجئوا بأنه لابد من حضور دورة تدريبيه لمدة 6 أشهر بالإسماعيلية، علما بأنه لا يوجد أي مقابل مادي أثناء هذه الفترة، كما أن معظمهم متزوج ويعول، وكثير منهم في أماكن متفرقة بأنحاء الجمهورية ويتكلفون المواصلات واﻻنتقاﻻت، مما يتكبدون كثيرا من اﻷموال والصعوبات الخاصة بخوض الدورة التدريبية.

تخفيض مدة الدورة التدريبية

ورغم ذلك، قضي اﻷئمة والخطباء الجدد مدة شهرين من الدورة التدريبية، والتي مدتها ستة اشهر، لكن الوضع يزداد سوء والمعنويات منخفضة تماما، خاصة أن نظام الإجازه بالدورة التدريبية أن يتم حضور 11 يوما وإجازة 3 أيامن وذلك بصفة مستمرة طوال مدة التدريب، وهذا شيء مرهق للغاية كون معظمهم يقطنون محافظات متفرقة، مما يسبب ضيقا ماديا ونفسيا وبدنيا شديدا، بحسب طلب الإحاطة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف بتخفيض مدة الدورة التدريبية إلى 3 أشهر بدﻻ من 6، وأن يتم السماح بأن تكون هناك إمكانية الحضور إلكترونيا كونها مرهقة للغاية ومكلفة ماديا وجسديا، وﻻ يوجد بدل انتقاﻻت من جانب الوزارة.