«الاستثمار»: إنشاء أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر بتكلفة 250 مليون دولار

شهد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة «بنية»، وشركة «خزنة داتا سنترز»، ومنطقة المعادي التكنولوجية لإقامة أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر بقدرة 25 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 250 مليون دولار في المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بحضور مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات في مصر، ورئيس منطقة المعادي التكنولوجية، وعدد من قيادات الهيئة والشركتين أعضاء مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادي.

ووقّع المذكرة المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، وحسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة»، كما وقعت أيضا كل من مجموعة «بنية» وشركة «خزنة داتا سنترز»، مذكرة تفاهم مع منطقة المعادي التكنولوجية لتخصيص موقع لإقامة مركز البيانات وقام بتوقيعها المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، وحسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة خزنة، والمهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة المعادي التكنولوجية.

المشروع الأول من نوعه من حيث القدرة والمساحة

ويُعد هذا المشروع المقرر أن يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعادي التكنولوجية هو الأول من نوعه من حيث القدرة والمساحة بحجم استثمارات 250 مليون دولار لاستهداف أعمال مراكز البيانات واسعة النطاق في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

توطين تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات

بدوره أشاد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بالمشروع موضحاً أنه يأتي متوافقاً مع خطة الدولة المصرية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات خاصةً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية التكنولوجية في مصر.

إنشاء مراكز البيانات فائقة القدرة

وقال أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، إن الشراكة مع «خزنة»، ستمكننا من الدخول بقوة في قطاع إنشاء مراكز البيانات فائقة القدرة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة لتعزيز دورنا في إقامة هذا النوع من مراكز البيانات في مصر.

من جانبه قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ «خزنة داتا سنترز»، إن الشركة قامت بدور محوري في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات، موضحاً أن التعاون مع مجموعة «بنية»، يمثل علامة فارقة في رحلة توسّع الشركة على المستوى الإقليمي.

المنطقة التكنولوجية بالمعادي

في سياق متصل قال المهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة المعادي التكنولوجية إنّ المنطقة التكنولوجية بالمعادي تعد موقعاً استراتيجياً لتأسيس شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر كما تقدم مجموعة من المزايا مثل الحوافز الضريبية والبنية التحتية الحديثة والقرب من مراكز الأعمال المختلفة في القاهرة الكبرى كما تعزز ثقافة الابتكار والتعاون بين الشركات التي تمارس أعمالها من المنطقة والتي تشمل شركات محلية ودولية في مختلف قطاعات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.