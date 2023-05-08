انطلاق مشروع مكتبات مصر المتنقلة في قرى «حياة كريمة» بـ6 محافظات

أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات مشروع المكتبات المُتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، والتي تنطلق إلى 6 محافظات هي الأقصر، وقنا، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط، لتقديم الخدمة الثقافية لقرى «حياة كريمة».

انطلقت الفعاليات من أمام مقر وزارة الثقافة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت باستعراض فني قدمته فرقة السمسمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

بناء الإنسان المصري معرفيا

وتوجهت وزيرة الثقافة بالتحية لكل المشاركين في إطلاق المشروع، وقالت في كلمتها: «سعداء بأن يجمعنا حلم إطلاق مشروع مكتبات مصر في قرى المبادرة الرئاسية من العاصمة الإدارية»، مؤكدة أن الرئيس السيسي أولى اهتماما بالغا بناء الإنسان المصري والتي تشمل بناء الإنسان معرفيا .

وأشارت إلى أن تدشين إطلاق المكتبات المتنقلة يأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المتنقلة، بعد أن أثبتت التجربة نجاحها في فعاليات شهر رمضان الماضي، والتي شملت تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية.

10 مكتبات متنقلة

وقال السفير رضا الطارفي، مدير صندوق مكتبات مصر المتنقلة، ندشن 10 مكتبات متنقلة في قرى مبادرة «حياة كريمة»، والتي تنطق في 6 محافظات هي الاقصر وقنا والمنيا والبحيرة والدقهلية ودمياط، لتتبدأ في أداء رسالتها الثقافية في كل أنحاء مصر ولتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بالإضافة إلى ثلاث مكتبات ثابتة في القاهرة والجيزة، ليصل عدد المكتبات المتنقلة إلى 15 مكتبة.

وأشار إلى أن منظومة مكتبات مصر العامة تتضمن 24 مكتبة، ومن المقرر أن يصل العدد إلى 30 بنهاية العام الجاري.