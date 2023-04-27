وزيرة الثقافة: مهتمون بتربية النشء على المعرفة.. والأمم تتقدم بـ«القراءة» 

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اليوم الخميس، المكتبة العامة بوسط مدينة العريش بعد تطويرها، وقصر ثقافة حي الضاحية، الذي توقف عن العمل لعدة سنوات، وجرى العمل على إعادته مرة أخرى بالعريش، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعددا من النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وزارة الثقافة مهتمة بالموروث الثقافي لأهل سيناء

وأكدت الدكتورة نفين الكيلاني خلال كلمتها أن وزارة الثقافة تسعى جاهدة إلى إعادة الموروث الثقافي الصحيح لجميع المناطق، ومهتمة أن يواصل الشباب القراءة، وأن يجرى تنمية وتدريب النشئ على الثقافة والمعرفة، فالقراءة هي السبيل الوحيد لتقدم الدول وازدهار حضارتها.

الأهتمام بالتراث السيناوي بشكل دائم

وأشارت إلى أنها تتابع قصور الثقافة بشمال سيناء، ولم يتم التوقف لحظة، وأن قصر ثقافة العريش يعتبر منارة علمية وثقافية، ويقوم بمساعدة وزارة الثقافة بالعمل على أقامة ندوات وحفلات واهتمام بالتراث السيناوي، والعمل على تنمية مهارات الأطفال والشباب، وأن الفرق الشعبية السيناوية تلقى اهتماما كبيرا من وزارة الثقافة بشكل مستمر.

وكانت وصلت وزيرة الثقافة أمس برفقة وزراء آخرين، لحضور احتفالات المحافظة بأعياد سيناء، وتم على أثر ذلك زيارة قرية الروضة والالتقاء مع أهالي الروضة، وحضور فاعليات انطلاق سباق الهجن بالكيلو 17 غرب العريش.