نصائح خبيرة في الإدارة للتعامل مع «إنترفيو الوظيفة».. «ازاي تتقبل بسرعة؟»

قدمت دينا رؤوف، المحاضر في الإدارة والتسويق، عدة نصائح للتعامل مع «الإنترفيو»، أو مقابلات العمل، موضحةً أن تواصل الشركة وتحديد موعد يؤكد احتمالية الفوز بالوظيفة أو المنصب.

واضافت: «عندما تتصل الشركة يجب أن يسأل الشخص عن الجهة التي ستجري المقابلة الشخصية، مثل الـHR أو مدير في القسم الذي سيعمل به، لأن الأسئلة تختلف من جهة لأخرى، الـHR يهتم بمهارات الإنسان وتقييمه، لكن المدير سيغوص في تفاصيل العمل».

توصيل رسالة بأننا أشخاص مجتهدين

وأضافت المحاضر في الإدارة والتسويق، خلال حوارها على القناة الأولى والفضائية المصرية: «يجب أن نخصص نصف ساعة لكتابة ما سنقوله، مثل الطريقة التي سنعرف بها أنفسنا، كما يجب أن نتعامل على أننا سنقدم أنفسنا للآخرين ولا نتعامل على أننا نخضع لاختبار، ويجب أن نوصل رسالة لمن يجري المقابلة بأننا أشخاص مجتهدين، أما إذا كنت تعمل منذ سنوات طويلة فلا يجب أن تستعرض مهاراتك حتى لا تستفز من يجري المقابلة».

الشخص الذي ليست لديه خبرة يكون مميزا في العمل

وأشارت إلى أن الشخص الذي ليست لديه خبرة يكون مميزا في العمل، ولو كانت لديه الصفات الأساسية والرغبة في التعلم والتطوير فإنه يكون مفيدا للشركة أو جهة العمل، وحول سؤال «ما هي أهم نقاط الضعف لديك؟»، قالت: «إذا لم تكن شخصا منظما، يمكن أن تجيب بطريقة لطيفة جدا، فتقول أنا شخص مهتم جدا بالنتائج وهو ما يجعلني أغفل عن التفاصيل، وهو ما أعمل على تطوير نفسي فيه، أي أنك عندما تتحدث عن نقاط ضعفك يجب أن يكون حديثك إيجابيا، كما يجب أن تظهر حرصك الدائم والمستمر على التطوير».