خبير يقدم نصائح للشباب عبر قناة الناس: «هات فكرة وفريق عمل واحصل على منحة»

قدم الدكتور محمد جلال خبير ريادة الأعمال نصائح للشباب الراغبين في التحول لرواد أعمال، لافتًا لوجود مبادرات كثيرة لدى الدولة في كل القطاعات لدعم الشباب، بينها من وزارات الشباب والرياضة والاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي.

الشخص لا يحتاج سوى الفكرة فقط وفريق عمل جاد وحقيقي

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «مع الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» أن الشخص لا يحتاج سوى الفكرة فقط، وفريق عمل جاد وحقيقي ولديك القدرة والإصرار على النجاح وسيتم تقديم جميع اوجه الدعم المادي والفني والاستشارات والتدريب من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية.

وأشار أنه يمكن لأي شاب التقدم بهذه الأفكار حيث تساعد هذه المبادرات الشباب وتقدم لهم الدعم الفني والمالي والقانوني، وتقديم الاستشارات اللازمة مجانًا بدون أي رسوم، بالإضافة إلى أن الدعم المالي ليس قرضًا ولكنه منحة.