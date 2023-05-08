تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة لـ11 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة، للمفتي للنظر فيها، لاتهامه بقتل زوجته في منطقة النزهة بسبب خلافات أسرية، في فبراير من عام 2022، بعد نشوب مشاجرة بينهما انتهت بقتله للضحية وسدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض وأودى بحياتها في الحال، لـ11 مايو للمرافعة.

سيدة تمثل النيابة العامة للمرة الثانية أمام الجنايات

وجاء ذلك بعد مرافعة ممثل النيابة العامة بمحكمة جنايات القاهرة، بعد اعتلاء سيدة ممثل للنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ مصر خلال ثاني جلسات محاكمة قاتل «محامي كرداسة»، كانت وجّهت للمتهم بقتل بنداري حمدي، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في ديسمبر من 2022، وذلك بعد أن تربص له ونفذ مخطط كان قد أعده مسبقًا للتخلص منه، خلال الجلسة الثانية في فبراير 2023، وقضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم محمد فرحات وشهرته محمد خيرية، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه في مارس 2023.

تقرير مستشفى الأمراض العقلية

وتضمن تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية أنَّ الزوج المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية، وأنه قواه العقلية سليمة، وكانت استجوبت المحكمة المتهم في وقت الجريمة، التي وقعت في العام الماضي في منقطة النزهة، ونسبت له القتل العمد مع سبق الإصرار، واعترف بتفاصيل الجريمة.

وخلال اعترافات المتهم قال إنه خلال مشادة كلامية بينه وبين الضحية، تطورت لتشابك بالأيدي، وأنَّه توجه لمطبخ الشقة، واستل سكين وسدد للضحية عدة طعنات، أودت بحياتها، وأمرت المباحث بإحالته للمحاكمة الجنائية.