وصول المتهمين بقتل ولاء زايد صيدلي حلوان إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة

قبل دقائق من النطق بالحكم على المتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وصل وسط حراسة أمنية مشددة الجناة إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، الجناة في القضية الذين يواجهون فيها تهمة استعراض القوة ضد الضحية والتلويح بالعنف مما أدى لوفاته، ليرغموه على تطليق زوجته الثانية.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

الانتهاء من الاستماع إلى شهود العيان

وانتهت هيئة محكمة جنايات القاهرة الجديدة خلال الجلسة الماضية من الاستماع إلى عدد من شهود العيان على الواقعة وكان من بينهم شاهد العقار الذي حدثت فيه واقعة مقتل المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، وأدلى بشهادته أمام المحكمة، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الواقعة، طلب المتهمين منه أن يصعدوا إلى شقة المتوفى.

وأضاف خلال شهادته أمام المحكمة، بأنه بعد صعود المتهمين بدقائق تلقى اتصالًا هاتفيا من والدة المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، تخبره فيه أن هناك بلطجية في شقة نجلها بالعقار القائم على حراسته، ليرد عليها: «ده حماه وأخوات مراته وأصحابهم»، وفوجئ بعدها بأحد الأشخاص قادما من شقة الضحية وهو يردد «دي شوية مشاكل عائلية بينا ومفيش حاجة».