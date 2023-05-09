ما هي أنواع الصداع المستوجبة زيارة الطبيب؟.. «عين شمس التخصصي» توضح

حدد مستشفى عين شمس التخصصي، في تقرير رسمي، أنواع الصداع التي تستوجب زيارة الطبيب، موضحاً أن الصداع هو ألم في الرأس أو الفروة أو الرقبة، والسبب الرئيسي لكل أنواع الصداع غير معلوم، وقد يتحسن معظم الأشخاص لو غيَّروا أسلوب حياتهم وتدربوا على كيفية الاسترخاء أو بتناولهم أدوية له.

أنواع الصداع

أوضح المستشفى تفاصيل مهمة بشأن أنواع الصداع، مؤكداً أنه هناك الصداع التوتري الذي سببه تصلب العضلات بالكتفين أو الرقبة أو بفروة الرأس أو الفك، وهذا سببه الإجهاد والاكتئاب والقلق، وقد يكون لكثرة العمل أو قلة النوم أو الأكل أو شرب الخمر أو تعاطي الحبوب المخدرة، وتناول مادة تيرامين بالشيكولاتة الجبن والمكسرات، أو مادة جلوتامات أحادي الصوديوم التي توضع باللحوم المحفوظة كلها مواد قد تولد الصداع.

موقف من يتناولون مادة الكافيين في الشاي

الأشخاص الذين يتناولون مادة الكافيين في الشاي والبن الكولا يمكنهم الشعور بالصداع لو لم يتناولوا جرعاتهم اليومية التي اعتادوا عليها، ومن الأسباب الشائعة لتولد الصداع، وفق تقرير للمستشفى، فإن الرأس من المناطق الحساسة لأنها تضم الدماغ العينين والأذنين وعظام الجمجمة وعضلات الوجه والجيوب الأنفية والشرايين وغيرها، وكل هذه الأعضاء قد تكون سبباً للصداع، وهناك بعض الأعضاء البعيدة عن الرأس التي يمكنها أن تثير نوبة الصداع، ولهذا الصداع أشكال وأنواع.

قد يكون الصداع متقطعاً أو مستمراً، وقد يصيب الإنسان شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً وقد تدوم النوبة عدة ساعات، وتختلف شدتها بين ألم خفيف وألم معتدل إلى الإحساس بألم شديد، وقد يأتي الألم في الجبهة أو الصدغ أو قرب العينين أو في مؤخرة الرأس وقد ينتشر إلى شق من شقي الوجه أو كليهما، وقد يصاحبه الغثيان والقيء واضطراب الرؤية وسوء المزاج.

في حالة الإصابة بصداع يوقظك من نومك أو صداع بعد إصابة الرأس أو صداع شديد جداً يبدأ بصورة مفاجئة أو صداع مصحوب بالغثيان أو حساسية للضوء والصوت وصداع مصحوب بتصلب القربة، كلها حالات تستوجب زيارة الطبيب.