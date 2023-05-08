وزير البترول يبحث أهمية الشراكة الاستراتيجية للقطاع مع وفد البنك الدولي

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور «بول نومبا»، المدير الإقليمي لشئون البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الغاز وخفض الانبعاثات والتعدين.

الشراكة الاستراتيجية لقطاع البترول مع البنك الدولي

وخلال اللقاء أكد الملا، أهمية الشراكة الاستراتيجية لقطاع البترول مع البنك الدولي في العديد من المجالات والتي تكللت بتحقيق العديد من النجاحات ومن ضمنها مشروع توصيل الغاز للمنازل والذي ساهم البنك في تمويل جانب منه، مشيراً إلى أن مشروع توصيل الغاز للمنازل يعد أحد أهم المشروعات التي يعمل على تنفيذها قطاع البترول لما له من تأثير مباشر على مستوى معيشة المواطنين كبديل لأسطوانة البوتاجاز مما يحقق مكاسب عديدة اقتصادية وبيئية واجتماعية.

جهود منتدى غاز شرق المتوسط

ووفقا لبيان صحفي، أضاف الوزير أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات لخفض الانبعاثات والتي تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ السابقة COP27 وأن منتدى غاز شرق المتوسط له دور مهم في هذه الجهود على المستوى الإقليمي من خلال تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة ، مشيراً إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار بقطاع التعدين وأن العمل جارى على تنفيذ عدة مشروعات لخفض الانبعاثات في قطاع التعدين ، وأعرب الوزير عن رغبة قطاع البترول في التعاون مع البنك الدولي لمواجهة ظاهرة التنقيب العشوائي باستغلال أفضل الممارسات العالمية.

ومن جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي أهمية دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة وأن البنك الدولي يدعم كافة الجهود التي تبذلها مصر خلال فترة التحول الطاقي لخفض الانبعاثات بالتوازي مع توفير مورد موثوق للغاز لأوروبا بالتعاون مع الدول المجاورة، مشيراً إلى سعى أوروبا للإسراع في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وثمن أهمية دور منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة ناجحة في مجال الطاقة بالمنطقة ودورها المتنامي اقليمياً ودولياً وأنه قد يصبح لها دور مهم في المستقبل في مجالات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية المبادرات الرامية لخفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه، وأعرب عن رغبة البنك مشاركة مصر في الاجتماعات التي سيعقدها خلال الفترة المقبلة حول الهيدروجين الأخضر.

دعم مشروع توصيل الغاز للمنازل

وشهد اللقاء بحث إمكانية الاتفاق على مرحلة ثانية من دعم البنك الدولي لمشروع توصيل الغاز للمنازل بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل بين الجانبين لبحث أفضل فرص لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بقطاع البترول.

حضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني والمهندس أحمد عبد ربه مساعد بقطاع شئون البترول والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ ويسرا عسكر كبير أخصائيّ الطاقة بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.