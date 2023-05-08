«رئيس أزهرية كفر الشيخ» يتابع سير امتحانات النقل الثانوي داخل اللجان

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الثاني، اليوم الاثنين، من داخل لجان معاهد إدارة فوه التعليمية الأزهرية، إذ تفقد سير العمل بلجان معهد فوه الثانوي بنين، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات باللجان المقامة به.

توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات

ووجّه رئيس المنطقة، خلال جولته، بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أيا من أساليب الغش، مشيرًا إلى أنّ امتحانات النقل الثانوي تُعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيدًا لها، لذا يجب أنّ تسير على أتم وجه، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة، لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، والتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

وأشاد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بانتظام وهدوء سير العمل باللجان التي تفقدها، منوها على تدارك أيا من الملاحظات البسيطة التي وجهها لأعضاء اللجان، مطالبًا بالالتزام التام بتعليمات كراسة ضوابط الامتحانات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

رئيس كفر الشيخ الأزهرية: المنطقة في حالة استنفار قصوى

وأوضح رئيس المنطقة، أنّ منطقة كفر الشيخ الأزهرية تُعد في حالة استنفار قصوى، فالجميع يعمل على قدم وساق منذ انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بجميع المراحل، وأنّ رجال المتابعات الميدانية، يجوبون معظم لجان معاهد المنطقة يوميًا من الصباح الباكر.

كما أفاد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، إلى أنه أصدر توجيهاته لجميع قيادات المنطقة بعدم التواني ولو للحظة واحدة عن متابعة سير العمل بلجان امتحانات النقل الثانوي منذ انطلاقها بالأمس، مطالبًا إياهم بتدوين تقاريرهم التفصيلية وعرضها على فضيلته بشكل يومي.

يُذكر أنّ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بلجان القسمين «العلمي، والأدبي»؛ قد أدوا الامتحان اليوم في مادتي «النحو، والتوحيد».