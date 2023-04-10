«الأعلي للآثار»: غلق هرم خوفو لمدة شهر بداية من يونيو المقبل

قال الدكتور مصطفي وزيرى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار ، إن مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار وافق خلال جلسته التي إنعقدت يوم 28 مارس الماضي علي غلق هرم خوفو لمدة شهر بداية من يوم 1 يونيو المقبل وحتي يوم 28 من الشهر ذاتة وذلك للبدء في خطة صيانة وترميم عاجلة للهرم.

ولفت إلي أن الفترة التي سيتم غلق هرم خوفو أمام الزوار لإجراء عمليات الصيانة والترميم هي فترة انحسار في أعداد الزائرين للهرم ، موضحا انه سيتم خلال فترة غلق هرم خوفو فتح هرم منكاورع أمام الزوار.

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلي الإتحاد المصري للغرف السياحية ، أن المجلس قرر الموافقة على تعديل رسوم تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية والمتاحف للأجانب بداية من 1 ديسمبر المقبل ، وذلك علي النحو التالي :

- أسعار تذاكر زيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي بداية من 1ديسمبر 2023 ستكون للأجنبي ب 450 جنيه وللطالب الأجنبي ب 230 جنيه .

- أسعار تذاكر زيارة بانوراما قصر البارون للأجنبي ب 120 جنيه وللطالب الأجنبي ب 120 جنيه.

- أسعار تذاكر زيارة مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي ستكون للأجنبي ب 180 جنيه وللطالب الأجنبي ب 90 جنيه.

- أسعار تذاكر زيارة منزل السحيمي للأجنبي ب 180 جنيه وللطالب الأجنبي ب 90 جنيه.

- أسعار تذاكر زيارة باب زويلة للأجنبي ب 100 جنيه وللطالب الأجنبي ب 50 جنيه.

- أسعار تذاكر زيارة مجموعة محمد بك أبوالدهب ( متحف نجيب محفوظ) للإجنبي ب 100 جنيه وللطالب الأجنبي ب 50 جنيه.

- أسعار تذاكر زيارة التكية المولوية للأجنبي ب 100 جنيه وللطالب الأجنبي ب 50 جنيه.

كما قرر مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار تعديل أسعار تذاكر العديد من المواقع الأثرية والمتاخف بداية ديسمبر المقبل وفقا للجداول التالية: