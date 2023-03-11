وفد هيئة الطاقة الذرية يتفقد محطة بحوث سخا للاطلاع على سلالات القمح المبشرة

زار وفد من هيئة الطاقة الذرية، محطة البحوث الزراعية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، حيث تفقد الوفد الزائر الأصناف والسلالات المبشرة في تجارب التقييم المختلفة لمحصول القمح، والاطمئنان على حالة البرنامج البحثي، علاوة علي التأكيد حول أهمية التعاون البحثي بين الجانبين، و بذل كل الجهد، لاستنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية ومرنة في مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من هذا المحصول الاستراتيجي.

استقبال وفد من هيئة الطاقة الذرية

كان في استقبال الوفد كل من الدكتور بسيوني زايد، مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا، والدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والدكتور محمد الهواري، رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث القمح، والدكتور مجدي السماحي، وكيل المحطة لشؤون الإرشاد والتدريب، ومسؤول العلاقات العامة والتواصل بمحطة بحوث سخا.

تفقد عدد من المزارع الحقلية للقمح بسخا

بينما تفقد الوفد الزائر من هيئة الطاقة الذرية، عددا من المزارع الحقلية للقمح والسلالات الخاصة به بمحطة بحوث سخا في كفر الشيخ، عالية الإنتاجية والتي تصل لنحو 30 أردبا للفدان الواحد.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور أشرف خليل ،مدير معهد بحوث أمراض النبات، محطة البحوث الزراعية بسخا، لمتابعة برنامج بحوث القمح، بحضور، عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم علي ،رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور حاتم الحمادي موسى، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، والدكتور مجاهد حلمي، وكيل معهد بحوث المحاصيل، والدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم بحوث القمح، والدكتور عمرو الحاج علي، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والوفد المرافق لهما، الدكتور خالد فؤاد العزب، والدكتور محمد حسين عياد، والدكتور إبراهيم سامي حسن، والدكتور محمد أحمد عفيفي.