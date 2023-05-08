محافظ أسيوط يوجه بفتح المزيد من معارض السلع اليدوية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة توحيد وتكثيف الجهود للدفع بملف القرى المنتجة إلى الأمام، وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن على أرض الواقع لدفع جهود التنمية في المحافظة، خاصة في مجالات توفير فرص العمل ومصدر دخل كريم وزيادة الإنتاجية، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لموارد المحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزارتا التضامن الاجتماعي والثقافة، في توفير فرص تدريبية على الحرف التراثية واليدوية والصناعات المختلفة، لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير مصدر دخل لهم والمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية وغيرهم، وزيادة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للموارد.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وضياء مكاوي مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي وناهد فرغلي مدير إدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة.

تقديم التسهيلات

تناول اللقاء ما جرى تنفيذه من إجراءات وأعمال خلال الفترة الماضية، وخطة الفترة المقبلة، فضلاً عن مناقشة العقبات وتقديم التسهيلات الممكنة والجهود المبذولة في هذا الشأن، كما ناقش اللقاء تنظيم مزيد من التدريبات وورش العمل للشباب بالمراكز والأحياء خاصة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

معارض للمنتجات والمشغولات

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمختلفة، سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة، ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الطرق الممكنة، لافتًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ معارض للمنتجات والمشغولات اليدوية، ومنافذ بيع ثابتة ومتنقلة للسلع ومشروعات مختلفة تقدم خدمات وسلع مختلفة بأسعار مناسبة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة.

كما وجه بفتح مزيد من المعارض للسلع المنتجة بمختلف أنواعها، بالقرى والمراكز للمساهمة في التحكم في الأسعار ومحاربة الغلاء والقضاء على البطالة عن طريق توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.