محافظ أسيوط يوافق على 125 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بـ«التعليم»

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم الموافقة على 125 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم، وذلك مراعاة للبعد الانساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكل القطاعات المختلفة.

لجنة الموارد البشرية

وأوضح المحافظ، أن طلبات الإجازة التي تم اعتمادها تتوعت ما بين بدون مرتب، وتعاقد، ورعاية طفل، وجزء من الوقت، ومرافقة زوج، وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، وكانت الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم وأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، حرصًا على سير العمل وعدم الإضرار بمصالح الموظفين، وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة.

تشكيل لجان بكل مديرية

وأشار اللواء عصام سعد إلى تشكيل لجان بكل مديرية، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية، للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها لاعتمادها، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.