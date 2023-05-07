إصابة رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - أسيوط»

أُصيب رئيس محكمة بني سويف بإصابات متنوعة، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، قُبيل كوبري أبو صير، صباح اليوم الأحد، إثر اختلال عجلة القيادة في يده، فانقلبت على الطريق، ما أسفر عن إصابته بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي قبل كوبري أبو صير بدائرة المحافظة، وإصابة رئيس محكمة.

إصابة رئيس محكمة بني سويف

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي «ن ج هـ 356» على طريق الصعيد الصحراوي، ما أسفر عن إصابة المستشار عبد الرحمن محمد محمد حشيش، 37 سنة، رئيس محكمة بني سويف، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصابته تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.