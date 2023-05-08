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وزير الخارجية يصل إلى تشاد لبحث تطورات الأزمة السودانية

كتب:

أ ش أ
03:02 م | الإثنين 08 مايو 2023
وزير الخارجية

وزير الخارجية

وصل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، إلى العاصمة التشادية إنجامينا.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر تغريدة بحسابه على تويتر: «السيد سامح شكري يصل إلى مطار إنجامينا في مستهل زيارته إلى تشاد وجنوب السودان.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظا على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته.

 

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بقلم أ ش أ