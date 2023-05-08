«المونوريل» في امتحان الدراسات لرابعة ابتدائي بالبحيرة.. خبير نقل يجيب عنه

«لماذا تسعى مصر لإنهاء مشروع القطار الكهربائي السريع؟»، سؤال ورد خلال امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي للصف الرابع الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية، في إدارة الدلنجات التعليمية في البحيرة، إذ طلب من التلاميذ ذكر سببا واحدًا لإنشاء مشروع المونوريل، نظرًا لترقب انطلاقه خلال الآونة المقبلة.

القطار الكهربائي السريع

ويعد مشروع القطار الكهربائي السريع «مونوريل»، واحدًا من أهم المشروعات القومية، إذ أنَّه يتميز بالسرعة والخفة والربط بين عدد كبير من المناطق البعيدة، لتسهيل حركة نقل المواطنين منها وإليها في وقت أقصر.

وإجابة على السؤال الذي ورد في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية عن القطار الكهربائي السريع، قال الدكتور وجدي صلاح خبير النقل، إنَّ هناك عدد كبير من المميزات لقطار المونوريل، منها أنَّه صديق للبيئة ولا يصدر أي ضوضاء خلال تشغيله علاوة على أنه آمن وسريع، كما أنه

وأضاف «صلاح» لـ«الوطن»، أنَّ أهم مميزات المونوريل أنه يتم تنفيذه في الأماكن التي يصعب فيها تنفيذ مترو الأنفاق أو وسائل النقل الاعتيادية، وذلك لكونه يمكن إنشاؤه في الشوارع الضيقة والمزدحمة ذات الانحناءات الأفقية الكبيرة، دون الحاجة إلى تعديلات كثيرة في المرافق من حوله.

مميزات المونوريل

كما أوضح خبير النقل، أنَّه على الطلاب الصغار معرفة أهمية المشروعات المصرية التي تعمل الدولة على تشييدها، مثل المونوريل، الذي من المقرر أن يربط مونوريل العاصمة الإدارية بمدينة نصر، ويحل أزمة مسارات سكانية مزدحمة بها العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة، ويربط المهندسين بـ6 أكتوبر.

وتابع أنَّه من أهم مميزاته تنفيذه على مسار علوي داخل الشوارع التي يمر بها، أي أنه لا يحتاج لمساحات بالشارع ذاته، ولكنه يعلق في جزر مرتفعة ما يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع مطلقًا.