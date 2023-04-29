«النقل» تكشف مستجدات مشروع القطار الكهربائي السريع

كشف تقرير لوزارة النقل عن مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة- العلمين الجديدة- مرسى مطروح»، وذلك في المسافة من منطقة البدرشين غرب النيل وحتى تقاطع مسار القطار مع طريق وادي النطرون-العلمين.

الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع

وأوضح التقرير تفاصيل الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع والتي تقع على مساحة حوالي 578 فدانا تقريبا وتشمل 39 مبنى وتستوعب صيانة جميع قطارات الخط الأول وحوالي 30% من قطارات الخط الثاني وهي مخصصة لجميع أنواع الصيانة اللازمة للوحدات المتحركة سواء كانت صيانة خفيفة أو صيانة جسيمة، وتحتوي أيضا على أعمال الفحص الدوري للوحدات المتحركة أثناء التشغيل، كما أنه تم تصميم الورشة بحيث تحتوي وتضم أحدث المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال هذه الصيانة، كما تضم الورشة مباني لتخزين الوحدات وأعمال الفرز والتجهيز لها قبل التشغيل وتحتوي أيضا على سكك الاختبار لهذه الوحدات قبل الدخول إلى الخدمة.

ونوه التقرير بأن يتم تبادل الخدمة للخطين الأول والثاني للقطار في محطة حدائق أكتوبر، فهي تحتوي على الأرصفة اللازمة للخطين في نفس المنسوب، موضحاً وسائل ربط محطة 6 أكتوبر التبادلية مع وسائل النقل الأخرى، مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر، وجميع مواقف وسائل النقل الجماعى المتواجدة بمحافظة الجيزة، ومدينتى 6 أكتوبر وزايد.

وكشف التقرير أعمال جسر السكة الخاص بالقطار، موضحا تقدم تنفيذ عدد من الكباري مثل كوبري الأوسطي (كوبري سيارات)والذي يدخل ضمن تحويلة دائمة يتم تنفيذها بطول 2.5كم وكوبري خطوط المياه (كوبري مسار )والذي يتم تنفيذه لمفاداة خطوط المياه الرئيسية وكوبرى الفيوم في مدخل حدائق أكتوبر (كوبري سيارت) والمكون من 4كباري (2خدمة و2رئيسي) والذي يساهم في نقل الحركة شرق وغرب مسار القطار السريع في مدخل مدينة أكتوبر وتسهيل الحركة إلى طريق الفيوم /القاهرة بالإضافة كوبري اكتوبر(كوبري مسار بطول 16كم ) والذي يمر بمحور أحمد زويل حتى المحور المركزي بعد محور 26 يوليو والذي يساهم في تسهيل حركة المرور في أكتوبر وكذلك كباري " البوليفارد (كوبري سيارات ) - طريق الضبعة(كوبري سيارات ) - سفنكس (كوبري سيارات )-كوبري الريجوا (كوبري مسار )-الدائري الإقليمي (كوبري سيارات ) - طنبول (كوبري سيارات ) - بني سلامة (كوبري سيارات ) -وادي النطرون العلمين(كوبري مسار ) وتفقد الوزير عدد 17 بربخ تم الانتهاء منها والتي تم تنفيذها للحماية من اخطار السيول.

وتابع التقرير معدلات تنفيذ باقي قطاعات المشروع مثل القطاع الأول من جسر السكة في نطاق محطة العاصمة والذي تم تسليمه لتحالف ( سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب ) باجمالي طول 50 كم والذي يمتد من محطة العاصمة غربا حتى محطة محمد نجيب بطول 25 كم وشرقا باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم ) وحيث تم البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة خاصة مع التقدم الكبير في جسر السكة بقطاعات المشروع المختلفة مثل (قطاع أكتوبر وقطاع العلمين/فوكة ) واللذان اصبحا جاهزين للتسليم لتحالف سيمنز .