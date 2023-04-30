كل ما تود معرفته عن الورشة المركزية لمشروع القطار الكهربائي السريع «صور»

نشرت وزارة النقل، صوراً توثق تقدم أعمال تنفيذ الورشة المركزية ضمن أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أن القطار الكهربائي السريع سيخلق آلاف فرص العمل للشباب وتقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب.

أبرز المعلومات عن الورشة المركزية للقطار الكهربائي السريع

ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الورشة المركزية للقطار الكهربائي السريع وفق تقرير رسمي لوزارة النقل:

- تقع الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع على مساحة حوالي 578 فدانا.

- تشتمل الورشة على 39 مبنى.

- تستوعب الورشة المركزية للقطار الكهربائي السريع صيانة جميع قطارات الخط الأول للقطار.

- تستوعب الورشة صيانة حوالي 30% من قطارات الخط الثاني.

- الورشة مخصصة لجميع أنواع الصيانة اللازمة للوحدات المتحركة.

- تحتوي الورشة على أعمال الفحص الدوري للوحدات المتحركة أثناء التشغيل.

- تم تصميم الورشة بحيث تحتوي وتضم أحدث المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال هذه الصيانة.

- تضم الورشة مباني لتخزين الوحدات وأعمال الفرز والتجهيز لها قبل التشغيل.

- كما تحتوي على سكك الاختبار لهذه الوحدات قبل الدخول إلى الخدمة.

خبير: القطار الكهربائي السريع يجذب نوعاً مختلفاً من السياح

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، لـ«الوطن»، إن مشروع القطار الكهربائي السريع يحقق العديد من المزايا للدولة والمصريين، أولها زيادة فرص العمل به، ثانياً جذب نوع مختلف من السياح خاصة وأن القطار يربط أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن القطار الكهربائي السريع أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والذي لا يصدر عنه أي انبعاثات تؤثر على البيئة.