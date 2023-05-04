أستاذ طرق: شبكة القطار الكهربائي السريع ستنقل 20 مليون طن بضائع سنويا

تقدمت أعمال تنفيذ كوبري الأوسطي ضمن أعمال تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، الذي يمتد من العين السخنة والعلمين حتى مطروح، بالتنسيق مع عدد من الأجهزة المعنية، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام.

طول كوبري الأوسطي

واشتمل تقدم الأعمال على تنفيذ جسر سكة خاص بالقطار الكهربائي السريع، ووفق تقرير لوزارة النقل، فإن كوبري الأوسطي معروف بـ«كوبري سيارات»، ويدخل ضمن تحويلة دائمة يتم تنفيذها بطول 2.5 كيلومتر، لافتا إلى أن القطار الكهربائي السريع يسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات.

صور تقدم أعمال تنفيذ كوبري الأوسطي بالقطار الكهربائي السريع

وفي سياق متصل، عرّف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ طرق، مشروع القطار الكهربائي السريع بأنه مشروع إنشاء خطوط لقطار سكة حديد كهربائي فائق السرعة، لنقل الأفراد والبضائع في مصر، موضحا أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري إنشاؤها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية.

الربط السككي مع دول الجوار

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ شبكة القطار الكهربائي السريع تنقل 2.5 مليون راكب يوميًا، و20 مليون طن بضائع سنويًا عند اكتمالها، وتسهم في الربط السككي مع دول الجوار مع السودان من أبو سمبل حتى وادي حلفا.

وينضم أيضا مشروع القطار الكهربائي السريع إلى منظومة النقل النظيف للأفراد في القطارات الكهربائية بمصر والتي تتكون من مترو القاهرة، والمونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، ووفق أستاذ الطرق، فهو يعمل بالتوازي مع سكك حديد مصر لنقل الركاب والبضائع من وإلى المدن والموانئ المصرية الرئيسية.