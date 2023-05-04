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مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية كانت ثرية

كتب:

سهيلة هاني
12:27 م | الخميس 04 مايو 2023
علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني

علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كانت ثرية جدا بالعديد من الأحداث والمشاركات من مختلف الأطياف والاتجاهات السياسية الفكرية، الأمر الذي أكد على فعالية الحوار الوطني وأن باب النقاش والحديث مفتوح أمام الجميع ما عدا من تورط في سفك الدماء.

رؤية الحوار الوطني 

وأضاف عصام خلال تصريحات لـ«الوطن» أن كلمة الرئيس السيسي كانت معبرة تماما عن رؤية الحوار الوطني وأظهرت مدى اهتمامه ودعمه للحوار، وهذا الأمر ليس جديدا على الرئيس السيسي فعهدنا عن الرئيس أنه صاحب الخطوات السباقة في ما يخص مصلحة البلد، وزيادة مساحات الحوار المشتركة بين جميع الأطياف التي تهتم بمصلحة الوطن.

طريق الجمهورية الجديدة 

وأوضح مقرر مساعد لجنة المحليات أن الجلسات النقاشية للجان الفرعية للحوار الوطني ستشهد مناقشات زاخرة بالمقترحات المتنوعة التي تقدمت بها مختلف الجهات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني هو طريق للجمهورية الجديدة ونحن نتطلع به لمجتمع الحداثة، كما أننا أمام دولة تعمل جاهدة على الحد من الاستيراد والعمل على زيادة الصادرات، وهذا يزيد من أهمية مناقشة كل ما يتعلق بالمحور الاقتصادي في الجلسات المقبلة.,

 

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بقلم سهيلة هاني