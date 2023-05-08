بعد اعتصام نقابات السائقين.. الداخلية اللبنانية تحظر تطبيقاً إلكترونياً

وجه وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، القاضي بسام مولوي، كتاباً إلى وزارة الاتصالات، يتضمن طلب وقف أحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة، التي توفر خدمات النقل، اعتباراً من اليوم الاثنين، وذلك لحين التأكد من عدم المخالفة لقانون السير وسواه من القوانين السارية في البلاد.

شلل مروري بالعاصمة بيروت لهذا السبب

جاء ذلك بعد أيام من حالة الشلل المروري التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، بعد التظاهرة التي نظمها سائقو سيارات الأجرة، أدت إلى قطع جميع الطرق بوسط العاصمة بيروت في ساعة الذروة، للمطالبة بتنفيذ القوانين، والتواجد الأمني لمنع العمل غير القانوني في قطاع النقل.

تزايد شكاوى نقابات سائقي السيارات العمومية

وأكد مولوي، في كتابه اليوم، أن هذا القرار جاء بعد تزايد الشكاوى من قبل نقابات سائقي السيارات العمومية، والاعتصامات التي جرت في مختلف المناطق اللبنانية الأسبوع الماضي، وطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد بملاحقة سائقي السيارات التي تعمل بلوحات عمومية مزورة، أو بالنقل العام بلوحات خصوصية.