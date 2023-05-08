رئيس «الصيد الآلي» بكفر الشيخ: بحيرة البرلس مصدر رزق أكثر من 45 ألف صياد

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، أن بحيرة البرلس زاخرة بالكثير من أنواع الأسماك البحرية والنيلية المتنوعة، وذلك كونها مياها خليطا بين العذبة والمالحة، والتي تصلح بيئة استزراع سمكي لتربية جميع أنواع الأسماك، كما أنها تعتبر مصدر رزق لأكثر من 45 ألف صياد من العاملين بها.

مميزات بوغاز البرلس

وأوضح «شرابي» لـ«الوطن»، أن «بوغاز البرلس» هو الممر المائي الرابط بين بحيرة البرلس ومياه البحر الأبيض المتوسط والمغذي بالماء المالح للمسطح المائي للبحيرة، ويمدها أيضا بالكثير من أنواع الأسماك البحرية، مثل الجمبري القزاز والسردين والبوري البحري والثعابين السمكية والتي تدخل أغلبها لمياه بحيرة البرلس مبكرا في الساعات الأولى من فجر كل يوم عن طريق «البوغاز» جراء تدفق المياه بغزارة.

فوائد الصيد مبكرا ببحيرة البرلس

وأشار أيضا إلى أن بعض الأسماك في فصل الصيف تدخل مبكرا من مياه البحر المتوسط عبر الممر المائي «بوغاز البرلس» ليتم صيدها عبر مراكب الصيد الشراعية في وقت مبكر من اليوم، وكذلك على مدار اليوم.

وتكمن فوائد الصيد في وقت مبكر فيما يلي:

- دخول كميات كبيرة من أسماك البوري البحري في الساعات الأولى من اليوم بغزارة.

- مع تدفق تيارات المياه المالحة عبر «بوغاز البرلس»، تدخل أسماك الجمبري وخاصة القزاز للعيش في البحيرة، والتي تدفع الكثير من الصيادين للخروج للصيد ببحيرة البرلس في الصباح الباكر.

- تتدفق أيضا أنواع السردين والجمبري القزاز أثناء دخوله «بوغاز البرلس»، ويتم اصطياده عبر الشباك التي تكون موجودة على متن المراكب داخل بحيرة البرلس.