محافظ مطروح يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى النجيلة المركزي

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى النجيلة المركزي، والتي تقدم الخدمة العلاجية للحالات المرضية من مدن النجيلة وبراني والسلوم، مع تواجد الأطباء المختصين، وتحتوي على عدد من الأجهزة التخصصية والمستلزمات الطبية بدعم من وزارة الصحة، ومشاركة مجتمعية من النائب جمال الشورى.

وحدة العلاج الطبيعي في مستشفى النجيلة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الاثنين، على هامش الافتتاح، إن الخدمات التي تقدمها وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى النجيلة المركزي، تشمل التعامل مع معظم أمراض العظام ومشاكل العمود الفقري والغضاريف المصاحبة لها، وأمراض الأعصاب وجراحتها الشاملة المتعددة «شلل الوجه، والشلل النصفي والرباعي، وإصابات الحبل الشوكي»، بجانب مشاكل التأخر الحركي والشلل الدماغي عند الأطفال، وحالات ضعف عضلات قاع الحوض وتأهيل ما قبل وبعد الولادة، وبرامج التغذية العلاجية لعلاج السمنة وإنقاص الوزن والنحافة.

وحدة الأطفال حديثي الولادة المبتسرين

وتابع محافظ مطروح وحدة الأطفال حديثي الولادة المبتسرين بمستشفى النجيلة المركزي بعدد 10 حضانات بعد إعادة رفع كفاءتها وتجهيزها، بجانب متابعة الوحدات الخدمية والمرافق بالمستشفى ومولد الأكسجين، والاطمئنان على كفاءة تشغيله بما يحقق الاكتفاء الذاتي لاحتياج المستشفى من الأكسجين.

تعميم وحدة العلاج الطبيعي بالمستشفيات

وأشاد محافظ مطروح بجهود الخدمة الطبية والعلاجية بمستشفى النجيلة المركزي، مع التوجيه لوكيل وزارة الصحة بمطروح بدراسة مقترح تعميم وحدة العلاج الطبيعي بمستشفيات مطروح للتيسير على الحالات بدلا من السفر، وذلك في إطار العمل على الارتقاء بمنظومة الصحة ومزيد من تحسين الخدمة والارتقاء بها بما يعود بالنفع على أهالي مطروح، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية اللائقة.