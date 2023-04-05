الدفع بأطقم تمريض لسد العجز في مستشفى مطروح العام

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وكيل وزارة الصحة الدكتور مبروك سالم، بإشراك جميع أطقم التمريض العاملة بديوان مديرية الصحة بمختلف إداراتها بدون استثناء لأي إدارة، للعمل بمستشفى مطروح العام وسد العجز بها، من خلال جدول «نوبتجيات» معلن على الجميع وصورة منه في المستشفى.

سد العجز

وقال المحافظ، اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء لسد العجز في مستشفي مطروح العام، يأتي حرصاً من محافظة مطروح على الاستغلال الأمثل للقوى البشرية العاملة خاصة في مجال التمريض، مما يوفر خدمة صحية لائقة وحياة كريمة لمواطني مطروح وزائريها خاصة بالمستشفى وسد العجز في التمريض بها، ويتم المرور أثناء العمل والاطمئنان على سير العمل والتأكد من الحضور بما يحقق تواجد التمريض للقضاء على النقص الحالي بالمستشفى، وتقديم خدمة طبية لائقة بالمواطنين، على أن يتم البدء اعتبارا من السبت المقبل، 8 أبريل الجاري حتى 8 يوليو المقبل، وفقا للكشوف المعدة وتجدد.

توزيع هيئة التمريض

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أنه جرى إعداد خطة لتوزيع أفراد هيئة التمريض من العاملين بالمديرية على أقسام مستشفى مطروح العام المختلفة عن طريق الانتداب الجزئي لمدة ثلاث اشهر، وبالتناوب على أن يتم توزيعهم على الأقسام المختلفة، وذلك للحاجة الملحة لمديرية الصحة بمطروح لسد العجز من القوى البشرية خاصة التمريض، نظرا للإستعداد لموسم الصيف عن طريق عمل انتداب جزئي «بضع أيام شهرياً»، لبعض أفراد هيئة التمريض بإدارات المديرية لتغطية العجز بمستشفيات مرسي مطروح بما يتناسب مع حجم الأعمال بتلك الإدارات إنتداب جزئي من ديوان المديرية لمستشفيات مدينة مطروح خاصة مستشفى مطروح العام.