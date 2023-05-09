تدشين تجريبي لأتوبيسين سياحيين برأس البر ضمن احتفالات عيد دمياط القومي

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء الإطلاق التجريبي لأتوبيسين سياحيين لنقل الركاب بمدينة رأس البر بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، معلنة أيضًا عن تشغيل الأتوبيسين اليوم برأس البر بشارع بورسعيد حتى شارع النيل و غدًا بمدينة دمياط من منطقة السوسنة وحتى ميدان الساعة مرورًا بميدان الشهابية «مجانًا» بمناسبة الاحتفال بعيد دمياط القومى، على أن يتم تشغيله بمدينة رأس البر بشكل منتظم اعتبارًا من أول يونيو المقبل بتذاكر للمرة الواحدة وأخرى ليوم و كذلك يومين.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن الأتوبيسين سيساهمان في تحقيق رؤية المحافظة نحو دعم خطة منظومة النقل السياحى داخل المدينة، خاصةً خلال أشهر الصيف، حيث سيعمل بجانب الطفطف لنقل الركاب بداية من موقف رأس البر حتى شارع النيل، والعكس، لافتة إلى أن الأتوبيس الواحد يستوعب 72 راكبا وذلك بإجمالي 144 راكبا للأتوبيسين.

فيما وقد وجهت المحافظ الشكر إلى شركة موبكو على مشاركتها الفعالة فى مجالات خدمة المجتمع، مشيرة إلى أنها ساهمت الفترة الأخيرة بإطلاق مشروعين هما تطوير وتأهيل كوبرى دمياط التاريخى والأتوبيسين.

وفي سياق متصل استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية فى إطار الاحتفالات بعيد دمياط القومى، بإفتتاح أعمال تطوير مستشفى اليوم الواحد بشارع 107 مدينة رأس البر التابعة لامانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية و جناح العمليات بعدد 2 غرفة كبرى و6 أسرة بالعناية المركزة، وخلال تفقدها للمستشفى، أطلعت محافظ دمياط على ما تم تحقيقه بالمشروع وأيضًا نتائج قافلة أمراض العيون التى جاءت بالتعاون مع نادى روتارى ومركز ابحاث أمراض العيون والتى تم خلالها إجراء 514 كشفا طبيا وأيضاً إجراء 110 عمليات زرع عدسة ومياه بيضاء.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض أن القطاع الصحى يشهد إطلاق مشروعات جديدة خلال العيد القومى، وذلك فى إطار خطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان لتطوير المنشآت الطبية بما يساهم فى دعم تلك المنظومة و تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين..

كما أشارت محافظ دمياط إلى الدور الذى تقوم به المستشفى لتقديم الخدمة الطبية وتغطيتها بالمدينة خاصة خلال فصل الصيف مع تردد الملايين من الزائرين عليها ، مؤكدة أن أعمال التطوير تتواكب مع تلك الرؤية ..

افتتاح أعمال تطوير ميدان مدخل رأس البر بدمياط بالمشاركة المجتمعية

وافتتحت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،أعمال تطوير ميدان مدخل مدينة رأس البر وذلك فى خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم احتفالا بالعيد القومى للمحافظة..

حيث تضمن المشروع تطوير الميدان وتشجيره ورصف الطريق المحيط به وتخطيطه ، وفى هذا السياق، أشارت " محافظ دمياط " إلى ان المشروع جاء ضمن قطاع المشاركة المجتمعية ، موضحة أنه جاء وفقًا لمخطط رفع كفاءة مدخل المدينة بشكل حضارى و تطويره بشكل يتناسب مع مكانة المدينة ، كما نوهت إلى أنه تم العمل في إطار خطة زمنية للانتهاء من المشروع قبل بداية فصل الصيف..

ووجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى كافة الجهات التى حرصت على التعاون مع المحافظة لتحقيق التطوير الشامل بالقطاعات المختلفة.

تطوير شارع السفير عبدالرؤوف الريدي بعزبة البرج

كما افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، شارع السفير عبد الرؤوف الريدي " الفنار سابقًا" بمدينة عزبة البرج بعد تنفيذ أعمال تطويره والتى تم إدراجها ضمن خطة التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير المشتملة على تطوير عدد من الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة والتى جاءت على مدار عامين متتاليين.

هذا وقد تفقدت " المحافظ " الشارع الذى شهد أعمال إحلال وتجديد شبكات المرافق والكهرباء والانارة وإنشاء أرصفة جانبية بمسطح٧٤٣٧م٢ و جزيرة وسطى و شبكة لصرف مياه الأمطار وأيضًا تنفيذ أعمال الرصف بالاسفلت بمسطح ٣٢١٦٨م٢و بطول ١٤٠٠ متر ، كما أشارت إلى حرص المحافظة على وضع مخطط شامل لتطوير الشارع ورفع كفائته الذى يُعد المدخل الرئيسي للمدينة ليضاف إلى المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الطرق والتنسيق الحضارى بنطاق المحافظة.

ونوهت " الدكتورة منال عوض " إلى ومع أهمية هذا الطريق وخلال تنفيذ أعمال تطويره ، فقد تم إطلاق اسم السفير عبد الرؤوف الريدي ابن مدينة عزبة البرج على الشارع تقديرا لجهوده المخلصة لخدمة الوطن..

هذا وقد وجهت " المحافظ " الشكر الى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط على تعاونه الدؤوب مع المحافظة لتحقيق رؤيتها نحو التطوير الشامل لشبكات الطرق ..