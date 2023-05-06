انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بمدارس دمياط

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في مدارس محافظة دمياط، بعد قيام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط باعتماد جدول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2022/2023.

تجهيز وإعداد اللجان

وأكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة، بجانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وغرف عمليات أخرى فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات.

وبناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية بالمدارس والتأكيد علي الانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة.

سير الامتحانات بعدة مدارس في دمياط

تابع وكيل الوزارة سير العملية الامتحانية بعدة مدارس بإدارة الزرقا التعليمية حيث تفقد مدرسة الشهيد جهاد الكيال الابتدائية ومدرسة الشهيد عزت الشامي الابتدائية ومدرسة عزبة فرج سالم الابتدائية ومدرسة عباس الكيال الإعدادية.

وخلال تفقده وجه وكيل الوزارة باتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة خلال سير الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان.

توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات

وشدد «عبد الرؤوف» على ضرورة المتابعة اليومية للجان ومواجهة أي صعاب تواجه العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث توفير الأمن والسلامة والمناخ الملائم.