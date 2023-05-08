إزالة 35 حالة تعد على أملاك الدولة في حي عتاقة بالسويس

أعلنت محافظة السويس تنفيذ 35 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بنطاق حي عتاقة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن السويس، وبمشاركة مختلف الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع الحالات.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأوضحت محافظة السويس في بيان لها، أن الحالات التي جرى إزالتها اليوم في إطار تنفيذ الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والمباني المخالفة، هي الحالات التي صدر لها قرارات إزالة.

إزالة تعديات على مساحة 3 آلاف متر

وتابع البيان، أن هذه الحالات التي تم تنفيذها يبلغ عددها 35 قرار إزالة للتعديات على أراضي أملاك دولة بمساحة تقدر بـ3040 مترا مربعا، وذلك بمنطقة عرب الدبور ومشروع سكن لكل المصريين بحي عتاقة، وقد تم تنفيذها بمتابعة ميدانية لمدير الأمن والسكرتير العام المساعد، واللواء عارف البركاوي، رئيس حي عتاقة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بشان تنفيذ القانون لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة والأراض الزراعية.