أعلنت مديرة التربية والتعليم بمحافظة السويس جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في المحافظة لعام 2023، حيث ستنطلق الامتحانات للمرحلة الإعدادية يوم الخميس الموافق 18 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 مايو في جميع المدارس التابعة لإدارات السويس التعليمية الثلاث: شمال وجنوب السويس والجناين.

جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة السويس 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بالسويس، موعد الفترة الأولى من امتحانات، الشهادة الإعدادية، في التاسعة صباح الخميس 18 مايو الجاري، وذلك على النحو التالي:

- الخميس 18 مايو: المادة اللغة العربية والخط في الفترة الأولى، وتتضمن الإملاء (عشرين دقيقة)، وزمن اللجنة ساعتان ونصف، والتربية الدينية في الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

- السبت 20 مايو: المادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- الأحد 21 مايو: المادة اللغة الأجنبية وزمن اللجنة ساعتان.

- الاثنين 22 مايو: المادة الجبر في الفترة الأولى وزمن اللجنة ساعتان، ثم المادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في الفترة الثانية وزمنها ساعة واحدة.

- الثلاثاء 23 مايو: المادة الهندسة وزمن اللجنة ساعتان، ثم التربية الفنية لمدة ساعتين.

- الأربعاء 24 مايو: المادة العلوم وزمن اللجنة ساعتان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالسويس، الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان، امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة السويس 2023، والحضور في المواعيد المحددة لبدء اللجان خلال الامتحانات، ومنع حيازة التليفون المحمول للطلبة والملاحظين.