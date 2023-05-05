أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الترم الثاني شهر مايو 2023 للصف السادس الابتدائي بمدارس السويس، وحددت المديرية موعد انطلاق الامتحانات الخميس 11 مايو وتنتهي الثلاثاء 16 مايو، في حين تبدأ امتحانات المستوى الرفيع السبت 29 مايو الجاري.

جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الابتدائية في محافظة السويس 2023

وأصدرت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الابتدائية في محافظة السويس 2023 جدول كالآتي:

الخميس 11 مايو: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وزمن اللجنة ساعتين ونصف.

السبت 13 مايو: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

الأحد 14 مايو: الدراسات لمدة ساعة ونصف فترة أولى والفترة الثانية التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الاثنين 15 مايو: مادة العلوم ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الثلاثاء 16مايو: اللغة الأجنبية ومدة لجنتها ساعة ونصف.

تحذيرات من حيازة المحمول في اللجان

ومن جانها، حذرت مديرية التربية والتعليم، من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات للطلاب والملاحظين، منوهة من خلال بيان لها، أن أية مخالفة لنظام الامتحانات بالغش أو المساعدة فيه، سيحال مرتكبها للنيابة العامة وفقاً للقانون.

وحددت مديرية التعليم بالسويس، موعد تقديم المشروعات البحثية للصف السادس الابتدائي بداية من الثلاثاء 2 مايو حتى الخميس 4 مايو 2023..