مصرع شخص سقط من الطابق الخامس في محافظة السويس

شهدت محافظة السويس، مصرع شخص سقوطه من الدور الخامس، بمدينة التوفيقية التابعة لحي فيصل بمحافظة السويس، حيث توفي فور وصوله إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرير المحضر اللازم وتواصل الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بالحادث

وكان اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس قد تلقى إخطاراً، بسقوط شخص من الدور الخامس بمدينة التوفيقية التابعة لحي فيصل، وانتقلت قوة من قسم فيصل لمعاينة الحادث، حيث تبين سقوط هاني محمد حسين سليمان 40 عاما ومصاب بإصابات بالغة إثر اصطدامه بالأرض

توجيه سيارة إسعاف لموقع الحادث

وتلقي مرفق إسعاف السويس، بلاغ بسقوط شخص من الدور الخامس بإحدى عمارات مساكن التوفيقية، وعلى الفور وجه مدير مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف لتقديم التأمين الطبي للمصاب ونقله إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.