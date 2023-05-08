أحمد الطاهري: المحور المجتمعي في الحوار الوطني يمس كل بيت في مصر

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّهم مستمرون ببرنامج «كلام في السياسة» في متابعة شواغل المشاهدين المطروحة على طاولة الحوار الوطني، واليوم سنتناول عددًا من المحاور على رأسها المحور المجتمعي.

الحوار الوطني يمس كل مواطن في مصر

وأضاف خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، إن المحور المجتمعي في الحوار الوطني يظهر من اسمه أنه يمس كل مواطن في مصر وكل بيت في مصر.

الطاهري يرحب بضيوف الحلقة

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة، وهم الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، الأستاذة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.