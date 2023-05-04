أحمد الطاهري: علينا التوقف أمام رسائل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن حلقة اليوم، من برنامج «كلام في السياسة»، لمتابعة ردود الفعل على الجلسة الأولى للحوار الوطني، والرسائل التي حملتها الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مؤكدا أنه علينا أن نتوقف أمام الرسائل التي عكستها الجلسة.

ورحب الطاهري بالضيوف، وهم المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي، والدكتور خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي.

انطلاق الحوار الوطني

وانطلق أمس الأربعاء، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاقه خلال إفطار أ­سرة المصرية في شهر رمضان، أبريل 2022، ويجري تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب.