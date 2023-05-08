ترحيب عربي بعودة سوريا من قبل قادة الدول العربية

حرص القادة العرب على الترحيب بعودة سوريا مرة أخرى إلى الحضن العربي بعد تصويت الجامعة العربية أمس الأحد بإعادة عضوية سوريا في الجامعة مرة أخرى بعد أن كانت معلقة منذ عام 2011 في أعقاب اندلاع الأزمة السورية.

ترحيب بحريني بعودة سوريا

بحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن مجلس الوزراء البحريني، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب الملك ولي العهد البحريني، رحب بقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، لافتا إلى أن هذا القرار يدعم وحدة الصف العربي.

الجزائر تعلق على عودة سوريا

في الوقت الذي تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي شكره على جهود الجزائر المبذولة لإعادة سوريا مرة أخرى إلى الجامعة، رحب تبون بعودة سوريا، داعيا إلى ضرورة العمل العربي المشترك بحسب الإذاعة الجزائرية الرسمية.

كيف علق رئيس مجلس النواب اللبناني؟

واعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن عودة سوريا خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح الذي يعمل على وحدة الصف والكلمة العربية.

واجتمع وزراء الخارجية العرب أمس الأحد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة من أجل التصويت على إعادة سوريا للجامعة العربية وسط فرحة عربية.