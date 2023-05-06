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ضبط شخصين متهمين بحيازة مخدر الحشيش في القاهرة 

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:41 م | السبت 06 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط الآتي:-

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – سيارة - هاتف محمول).

 

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