ضبط شخصين متهمين بحيازة مخدر الحشيش في القاهرة 

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط الآتي:-

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – سيارة - هاتف محمول).