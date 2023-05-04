زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب جزيرة لوزون الفلبينية

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أنّ زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الخميس مناطق في جزيرة لوزون.

بحسب المعهد الفلبيني ضرب الزلزال مناطق في جزيرة لوزون الواقعة شمالي البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

احتمالات وقوع توابع

وأضاف المعهد، حسب ما ذكرت قناة «إيه بي إس- سي بي إن» الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنّ الزلزال ضرب قبالة شواطئ منطقة ماكوناكون في مقاطعة إيزابيلا، ومن المحتمل وقوع توابع زلزالية، ولم يشر المعهد إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.