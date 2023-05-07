زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال تشيلي.. عمقه 36 كيلومترا

أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل، بوقوع زلزال في شمال تشيلي بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل.

الزلزال وقع على عمق 36 كيلومترا

من جهته، قال المركز الوطني لرصد الزلازل في تشيلي، إن الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة «أنتوفاغاستا» الواقعة في شمال البلاد، مضيفا أن الزلزال وقع على عمق 36 كيلومترا في الساعة 2:29 بالتوقيت المحلي، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تشيلي

وكان زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية «إيكويك» في دولة تشيلي الواقعة في جنوب غرب أمريكا الجنوبية، في 13 أبريل الماضي، ووقع على بعد 144 كيلومترا من الولاية، وكان على عمق 105 كيلومترات.