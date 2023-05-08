البرهان لـ«القاهرة الإخبارية»: قوات الدعم السريع خائنة وتقف خلف مآسي السودانيين

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنه في بداية الأمر كان يعتبر قوات الدعم السريع قوة حليفة ومساندة للقوات المسلحة، وكان يمدها بالأسلحة، كون تلك الأسلحة في النهاية تعود للقوات المسلحة، كما كان يأمن لهم وجودهم في مؤسسات الدولة، إذ كانوا متواجدين في كل مؤسسات الدولة بجانب القوات المسلحة.

البرهان: قوات الدعم السريع طعنت السودانيين

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامية آية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قوات الدعم السريع قامت بفعل غادر وخائن، وسددت بموجبه طعنة ليست فقط في ظهر القوات المسلحة السودانية، لكن طعنة لكل الشعب السوداني، كما تسببت تلك الأعمال الخائنة في كل المآسي التي يعيشها السودانيون الآن.

وتابع: «كل الأسر السودانية في الخرطوم أصابها ضرر بالغ ، بيوتها احتلت، وممتلكاتها نهبت، وخدماتها تعطلت، ضرر كبير أصاب الشعب السوداني، وسكان الخرطوم على وجه الخصوص من هذه العملية الغادرة التي نظن أنها توصم قوات الدعم السريع وصمة عار لن تتخلى عن قيادتها أبدا».