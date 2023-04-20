الفريق البرهان يصدر قرارا بإلغاء ضم قوات حرس الحدود للدعم السريع

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا ألغى بموجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 2017 الخاص بضم قوات حرس الحدود لقوات الدعم السريع السابقة، وضم بموجب القرار الجديد بالرقم 131، قوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية ضباطا وضباط صف وجنود للقوات المسلحة.

وأكد المتحدث العسكري باسم قوات الجيش السوداني تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ اليوم الموافق 20 أبريل 2023.