ريهام الشبراوي لـ«كلام في السياسة»: الطلاق يهدد مستقبل الدولة وليس الأسرة فقط

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إنّ عمل اللجنة متداخل في قضاياها مع بقية اللجان، مثل التعليم والشباب والصحة والمشكلة السكانية.

اللجنة ستتحدث عن ثلاثة محاور

وأضافت الشبراوي، خلال استضافتها في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ اللجنة ستتحدث عن ثلاثة محاور، وهي الطلاق، والعنف الأسري، والعنف الإلكتروني وكل ما يخص السوشيال ميديا.

الطلاق يؤثر على الطفل

وأوضحت أنّ مشكلة الطلاق تؤثر على الطفل، والطفل هو نواة المجتمع، وهو مستقبل الدولة والأولى بالحماية، وكل ما يترتب على الطلاق من الحضانة والرؤية والنفقة ستتم مناقشته في اللجنة.

ولفتت إلى أنّ هناك رسائل توصلها الدراما للحوار الوطني، مثل قضية الوصاية التعليمية على الأطفال، التي كانت محور مسلسل «تحت الوصاية»، وبالفعل كنا أدرجنا هذه المشكلة في ملفات الحوار الوطني.