محمود مسلم يمازح أحمد الطاهري: كنت صاحب أول انفراد ومانشيت في جريدة «الوطن»

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن كتاب «الوطن» الذي حمل اسم «الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، جاء توثيقا لتاريخ الحوار الوطني والذي يجب أن نوثقه نحن دون غيرنا: «الكتاب جالنا عليه أصداء كويسة من كل اللي قرأوه».

ومازح «مسلم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، بكونه كان أحد صحفيي جريدة «الوطن» عند تأسيسها، وصاحب أول مانشيت وانفراد في الجريدة، وذلك خلال البرنامج المذاع على فضائية إكسترا نيوز.

ورد الطاهري: «والله كنت هبارك لحضرتك بمناسبة العيد الـ11 للوطن ودايما في ازدهار».